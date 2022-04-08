TPK-KY宸鴻（3673）8日公布2022年3月份自結合併營收為105.57億元，較前一月份增加54.9％，較去年同期增加10.3％。2022年第一季自結合併營收達250.92億元，較前一季增加3.9％，較去年同期減少14.0％。

宸鴻先前對於第一季展望保守，預期營收季減5～10％。不過第一季缺料情況改善，出貨表現優於預期。

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