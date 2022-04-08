TPK-KY第一季營收季增3.9％ 優於預期 16:162022/04/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TPK-KY宸鴻（3673）8日公布2022年3月份自結合併營收為105.57億元，較前一月份增加54.9％，較去年同期增加10.3％。2022年第一季自結合併營收達250.92億元，較前一季增加3.9％，較去年同期減少14.0％。 宸鴻先前對於第一季展望保守，預期營收季減5～10％。不過第一季缺料情況改善，出貨表現優於預期。 聚陽3月營收 年減2.7％ 中磊3月及首季營收 寫歷年同期新高 #TPK-KY #優於預期 #宸鴻 #較前 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玉晶光3月及首季營收 寫歷年同期新高 17:592022/04/07 財經 閎康3月合併營收3.3億 歷史次高 17:162022/04/07 財經 客戶訂單出貨穩健 台翰3月營收年增58.76％ 16:162022/04/08 財經 凱美Q1營收年減12.03％ 寫八季新低 17:432022/04/06 財經 AES-KY營收連三月登頂 3月營收13.13億元 17:062022/04/06 財經 藥華藥3月營收1.32億元 美國子公司突破億元 10:372022/04/08 財經 大立光三月合併營收創今年新高 11:132022/04/05 財經 創意Q1營收45.14億 創季度歷史次高 18:132022/04/06 財經 雍智3月合併營收1.38億元 歷年同期新高 18:122022/04/07 財經 MOSFET供不應求 力士3月、Q1營收創歷史新高 19:172022/04/07 財經 雍智 擴大資本支出逾1.5倍 04:102022/04/08 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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