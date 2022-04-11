統振（6170）今日公告2022年3月合併營收為新台幣2.59億元，得益於金融科技、流通、能源事業體業績齊步成長，挹注3月營收較上月的2.4億元成長7.93％、較去年同期的2.48億元成長4.51％；累計2022年第一季合併營收為新台幣7.75億元，較去年同期成長7.65％。

統振為永續長期發展，近年來致力採取穩定營運淨現金流的多角化事業體經營模式，擴大集團營運版圖，從2021年全年營收年減16.4％，稅後淨利反而年增13.33％來看，效益已逐步展開，今年第一季金融科技與通訊、能源事業、流通事業的營收比重分別為48％、32％、20％，其中，金融科技（FinTech）服務需求快速的增加，挹注業績較去年同期成長41.42％，加上流通事業新代理的德國德之寶（Doppel herz）上架，電池與保養品產品穩健銷售，貢獻流通事業Q1營收年增60.85％，是統振集團第一季營收仍可在這國際局勢波動、海運缺櫃、原物料缺料等負面因子干擾下，遞出年增率正成長成績單的關鍵因素，將有助於獲利表現更上一層樓。

面對第2家同業進入外籍移工小額匯兌市場的競爭，統振表示，公司身為第一家獲金管會核准經營外籍移工小額匯兌業務的業者，擁有先行者的市場布局、規模經濟，以及品牌等優勢，雖然在Covid-19的影響下，截至2022年2月的外籍移工在台人數661,882人，創2017年以來的新低，然而目前移工跨境匯兌APP -Q pay的匯款筆數仍逆風而行，隨著有效註冊會員數的穩定成長而連三個月創新高，其有效會員數明顯較去年底增加10％、近15萬人，統振將擴大其會員海量的基底，秉持”以客戶為導向的匯兌應用設計”的理念，強化APP的各項功能，積極為台灣外籍移工所量身打造Q pay安全及友善的操作介面，一來滿足了外籍使用者的匯兌剛性需求，二來開拓更多服務業務的範疇，持續提升公司於外籍移工市場的佔有率表現，並為公司獲利成長增添新動能。

展望2022年上半年，統振維持審慎樂觀看法。在面臨台灣經濟的成長及人口危短缺的危機下，營建、製造、社會服務等相關產業將會有逐漸擴大且惡化的人力缺口，自勞動部啟動第二階段的外籍移工引進專案後的兩周內，包括印尼、泰國、越南及菲律賓等四國至今就已經引進破千人，統振擴大金融科技與通訊事業營運規模目標不變，受惠未來移工人口的提升，將喜迎未來呈爆發性成長的小額匯款需求，奠定公司穩健成長的基礎；再者，統振持續營運轉型、優化財務結構與業務體質，打造更多穩健營運淨現金流的小金雞，盼運用多角化的經營策略，與更多策略合作夥伴洽談不同商業模式進行的可能性，近期公司已降低於子公司達振能源的持股比例於36.78％，雖第二季起將不再認列營收、恐會有營收波動之情形，但隨著事業體結構優化效益展開，集團營運規模放大，將助力今年整體營運保持向上成長的態勢，創造股東利益最大化。