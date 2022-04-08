全球第四大空調壓縮機廠瑞智精密因去年疫情和緩，墊高比較基期，3月及第一季銷售台數都比去年同期衰退逾一成，瑞智反映鋼材及銅等原物料上漲，去年迄今曾兩度調漲報價，呈現3月及第一季合併營收年減幅度低於銷售減幅。瑞智表示，瑞智看待今年後續業績整體，審慎樂觀。

瑞智3月壓縮機銷售166.33萬台，比2月增加29.29％，較去年同期減少21.55％；3月合併營收19.49億元，較2月增加27.39％，比去年同期減少12.72％。第一季累計壓縮機銷售464.11萬台，較去年同期減少17.53％，第一季合併營收55.71億元，比去年同期減少4.41％。

瑞智表示，瑞智3月及第一季銷售量較去年同期減少，主因去年疫情趨緩需求強勁使基期較高所致。展望第二季，即將進入大陸內銷旺季，原材料價格高位區間波動，空調廠上下游依舊承受不小的壓力，以及全球市場環境受疫情反覆發生影響，瑞智4月銷售目標訂為160萬台以上，但公司看待後續業績整體仍審慎樂觀。