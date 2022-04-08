普萊德科技（6263）今日公佈3月自結合併營收為1億3,119萬元，較去年同期成長9.26％，首季累計營收為3億6,161萬元，亦較去年同期成長16.11％。

為強化工業物聯網資通安全，普萊德新近推出了工業級5埠VPN資安路由器系列(IVR-300、IVR-300W)，提供Cybersecurity和硬體VPN加密，支援多樣VPN協議，包括GRE、IPSEC、SSL VPN、L2TP/PPTP，並以SD-WAN (軟體定義廣域網路連結) 設計，使工規網路設備跨域連線通道更具彈性和安全，普萊德指出，系列機種IVR-300W可支援Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax 1800Mbps超高速傳輸及5GHz抗干擾設計，利於建置高效能的長距離無線通訊。至於IVR-300系列則創新支援無線AP中央管理功能，在工控領域和嚴苛環境效率佈署和管理無線網路，並保障無線傳輸安全。