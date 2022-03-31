金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2022年1月新契約保費692.98億元，較去年同期602.76億元成長15％。其中，投資型保單277.37億元，雖較去年同期304.14億元減少9％，但傳統型保單415.61億元，較去年同期298.62億元躍增達39％。

美元保單1月新契約保費24.57億美元，較去年同期21億美元成長17％。其中，投資型美元保單9.68億美元，較去年同期10.45億美元小減7％，但傳統型美元保單14.89億美元，較去年同期10.55億美元跳增達41％。

1月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為法國巴黎、富邦、國泰人壽，傳統型外幣保單為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為法國巴黎、富邦、國泰人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單1月新契約保費0.25億澳元，較去年同期0.32億澳元減少達22％。其中，投資型澳幣保單0.19億澳元，較去年同期0.18億澳元增加6％，但傳統型澳幣保單0.06億澳元，較去年同期0.14億澳元大減達57％。

人民幣保單1月新契約保費0.47億人民幣，較去年同期1.08億人民幣大減達56％。其中，投資型人民幣保單0.45億人民幣，較去年同期1.04億人民幣大減達57％，傳統型人民幣保單0.02億人民幣，亦較去年同期0.04億澳元腰斬。

前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、法國巴黎、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、法國巴黎人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。