台灣彩券公司今（24）日表示，去（110）年公益彩券整體銷售業績達新臺幣1,317.1億元，較前（109）年的1,290億元成長2％，創下近6年的最高銷售紀錄，也是自101年來連續第10年單年度業績突破1,000億元。

台灣彩券董事黃志宜表示，去年電腦型彩券銷售672.9億元，較前年減少2.6％；但立即型銷售644.2億元，較前年成長約7.5％。

繼去年繳出亮眼的銷售業績，台彩今（111）年開春業績亦表現不俗，黃志宜指出，農曆春節期間加碼「大樂透」360組春節大紅包共計407位幸運兒中獎，其中300人獨得獎金100萬元，而春節前發行13款刮刮樂共有866個百萬元（含）以上獎項，是歷年春節前發行刮刮樂百萬（含）以上獎項個數最多的一次。

黃志宜進一步指出，今年1至2月公益彩券銷售達550.3億元，較去年同期535.7億元成長2.7％，其中電腦型彩券銷售159.8億元，較去年同期成長9.3％，立即型彩券銷售390.5億元，較去年同期成長約0.3％。