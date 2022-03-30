因受抗疫社交禁令影響，日本服務業生意慘澹經營，當地2月零售業績是繼2021年9月以來，第1次出現下滑。

本周，日本政府鬆綁社交規定，但民眾的消費力應該不會有爆發性成長。因為，俄烏戰爭以及日圓大貶，萬物齊漲下讓當地人買不下手。

日本官方統計，當地2月零售銷售年減0.8%，遠低於市場預估僅少0.3%。過去5個月期間，日本零售銷售平均都有1%成長幅度，2021年11月甚至還大增近2%。同時，與元月相比較，2月經季節性因素調整後，零售業績月減0.8%，元月也月減0.9%。

日本整個2月都在實施社交禁令，3月進入新冠疫情高峰期，無論是單日確診數，以及新冠重症患者皆創新高紀錄。不巧，俄烏戰爭又在2月底開打，全球大宗物資售價更加高不可攀，對嚴重依賴進口能源以及原物料的日本來說，未來經濟成長無疑堪慮。

為了減輕日本家庭以及日企成本大漲負擔，日相岸田文雄29日已下令內閣成員，4月底之前需擬定相關補助方案。