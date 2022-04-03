【LIVE直播】連三天確診飆破百例 指揮中心最新說明｜2022.04.03 @中時新聞網

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增280例COVID-19確定病例，分別為183例本土個案及97例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

國內本土今新增183例，分布12縣市。(指揮中心提供)

指揮中心表示，今日新增之183例本土病例，為98例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月31日至4月2日，其中包含90例為無症狀感染。個案分佈為新北市(71例)、基隆市(39例)、桃園市(22例)、台北市(19例)、新竹縣(15例)、宜蘭縣(7例)、台中市及屏東縣(各3例)、新竹市、金門縣、高雄市及花蓮縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

國內重要群聚列表。(指揮中心提供)

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為52例男性、43例女性、2例調查中，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(20例)、模里西斯及菲律賓(各3例)、馬來西亞、印尼、日本、香港、韓國、澳大利亞、美國、柬埔寨(各1例)移入，另63例調查中。入境日介於今(2022)年2月23日至4月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,098,620例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,074,017例排除)，其中24,312例確診，分別為7,942例境外移入，16,316例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例(案24169)空號病例，累計137例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。