日本首相岸田文雄政府從2021年10月4日上路後，到今年4月4日將屆滿半年，內閣支持率始終維持在5成以上，是2000年以來第3人，背後原因跟因應疫情及烏克蘭情勢等有關。

日本經濟新聞報導，日經3月民調顯示，岸田內閣支持率較2月成長6個百分點，來到61%；而岸田內閣2021年10月4日上路後所做民調，支持率為59%；岸田率自民黨贏得2021年10月31日眾議院大選後，支持率也都在5成到6成左右。

從2000年後來看，首相上任半年後仍能維持逾5成支持率的前例還有兩人，一個是2001年4月上任的小泉純一郎內閣，到2002年3月支持率才首度跌破5成；另一個是2012年12月上任的安倍晉三內閣，到2014年7月支持率才跌破5成。

不論是小泉內閣還是安倍內閣，共同點都是執政超過5年的「長期政權」。

從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後來看，新增確診病例多寡也牽動支持率漲跌。前首相菅義偉政府因為疫情擴大，到下台前大多數的時間都處於「緊急事態宣言」發布期間。

岸田政府雖然在今年一月面對第6波疫情，但採取的是防疫限制沒「緊急事態宣言」嚴格的「防止蔓延等重點措施」，避免發布「緊急事態宣言」。

岸田一直以來重視自己親自說明，包括跟外國領袖進行電話會談後等，他上任近半年已接受記者超過100次堵訪，相較菅義偉接受堵訪的次數多次近一倍，展現出「只要時間許可就一定會受訪的風格」。

另一個有助提升內閣支持率的因素，就是岸田政府對俄羅斯入侵烏克蘭所採取的因應作為。岸田政府一開始就決定跟歐美站在一起制裁俄羅斯，日經3月民調顯示，超過8成受訪者認為岸田政府此舉「適當」或「應強化制裁」。

日本再3個月就要舉行參議院大選（預計7月10日投開票），一旦岸田順利率領自民黨「過關」的話，最長到2025年都不會再有大型中央級選舉，這也讓岸田有可能在不在意選舉的情況下，獲得足夠時間執政。

岸田接下來要面臨的難關還是在如何因應疫情。自從3月底解除「防止蔓延等重點措施」後，日本全境重回無防疫限制的生活，但隨之而來的是確診病例再度增加，令人憂慮「第7波」疫情可能到來。

一旦醫療量能受到壓迫不得不再度祭出重點措施，甚至是「緊急事態宣言」等限制人民飲食等行動自由的作為時，很可能會造成支持率下跌。

烏克蘭情勢發展也會左右政府民意基礎。美國總統拜登面對國內通膨加速，即使是在危機下也不見支持率回升；在日本也一樣，如果因應物價高漲的作為失誤的話，也可能讓政府遭受批評。

另外一個重要因素就是經濟政策。岸田過去提出的「新資本主義」，預計將在6月前彙整出整體構想及執行計畫，正式端出具體內容，預料經濟政策將成為參議院大選的焦點之一。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110403