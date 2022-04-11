DRAM廠南亞科（2408）11日召開法人說明會，第一季合併營收199.46億元，歸屬母公司稅後淨利65.50億元，每股淨利2.11元優於預期。南亞科總經理李培瑛表示，第二季DRAM平均銷售價格可望較上季持平或小跌5％以內，需觀察俄烏戰況、疫情封城、全球通膨等外在因素對終端消費性電子需求影響。

南亞科第一季DRAM平均銷售價格較上季減少5％，位元出貨量較上季減少1％，不過新台幣兌美元匯率貶值影響營收0.5％，第一季合併營收季減6.8％達199.46億元，較去年同期成長12.5％。

南亞科第一季平均毛利率季減5.5個百分點達43.9％，較去年同期提升14.8個百分點，營業利益季減22.0％達62.62億元，與去年同期相較成長17.1％，在認列較高業外收益後，歸屬母公司稅後淨利季增1.5％達65.50億元，較去年同期成長逾1.4倍，每股淨利2.11元優於預期，截至第一季底每股淨值達58.45元。

南亞科董事會決議通過去年盈餘擬配發114.7億元現金股利，換算下來每股現金股利約3.7元。同時，南亞科預估今年資本支出預算不超過新台幣284億元為上限，其中包括10奈米製程技術量產、新廠建置、研發及一般性支出等。