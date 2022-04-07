大國鋼3月營收24.55億元 年增37.94％ 18:332022/04/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國扣件產品通路商大國鋼（8415）3月營收為24.55億元、年增37.94％，累計營收為62.38億元、年增41.32％。 被動元件需求回溫 勤凱3月營收月增27％ 《電機股》因疫停工 氣立3月營收年減5.1％ #大國鋼 #月營收 #扣件 #美國 #通路商 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健喬三月營收創歷史次高 年成長27％ 18:282022/04/07 財經 裝船影響 望隼3月營收年衰退12.05％ 18:092022/04/07 財經 迎最貴房市 美國30年期房貸利率突破5％ 04:102022/04/07 全球財經 新產、新單助力 材料-KY 3月營收月增73％寫新高 17:162022/04/07 財經 美國貿易代表戴琪：美國不希望與中國貿易「離婚」 12:332022/04/07 兩岸 晶技3月營收11.39億元 第二季營收可望季增5％以上 17:472022/04/07 財經 《其他股》大田3月營收出色 一度觸148元 12:282022/04/07 財經 《國際產業》首輪籌資 幣安美國獲挹注逾2億美元 14:192022/04/07 財經 《化工股》3因素推動 材料-KY3月營收創高 10:222022/04/07 財經 《半導體》景碩3月營收衝新高 Q1連4季攀峰優預期 07:572022/04/07 財經 大陸外交部讚賞阿富汗臨時政府禁毒措施 16:542022/04/07 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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