俄烏戰爭，俄羅斯因勢利導，打不下基輔，轉移兵力到烏東。這個戰事，以客觀條件來看，基本早應該結束？現在則因以美國為首的北約國家，不斷地對烏克蘭添薪加柴，讓烏克蘭總統澤倫斯基，繼續歹戲拖棚。全世界的人都知道，美國只想拖垮俄羅斯，烏克蘭人的死活，則包裝在「民主」的糖衣毒藥下，繼續飽受戰爭的苦難。

烏克蘭已經有450萬國際難民，1000萬境內難民，美國仍然不想放手，繼續賣它的軍火，甚至向俄羅斯隔岸叫陣，挑釁普丁的耐心。美國這種以鄰為壑的惡霸作風，在這次俄烏戰爭中，讓人深切感受！哪有這種自翔為民主、人權的國家，動員所有國際關係，凍結俄羅斯一般人民的海外資產，排除他們的工作機會。連樹和狗都不能參加國際活動，這是什麼普世價值？

現在的美國政府和政治精英，已喪失美國先賢建國理想。美國獨立宣言的開頭，我們認為以下真理是不言而喻的：「人皆生而平等，享有造物主賦予給他們不可剝奪的權利，包括生命、自由和追求幸福的權利。」

台灣是不是烏克蘭？最近在台灣一直在爭辯。民進黨政府說，我們不是烏克蘭。事實上也不是，問題在於你要不要落入「烏克蘭陷阱」？民進黨政府是要拉2300萬人民，一起玩類比烏克蘭總統澤倫斯基的遊戲嗎？以為有美國為首的西方國家供應軍火，就可以和俄羅斯玩到底。完全不顧已將烏克蘭全境，變成滿目瘡痍，一切歸零的困境。

民進黨人，如果繼續搞反中抗中的選舉民粹，台灣人民在不對等的資訊環境中，如果繼續相信只有反中抗中才是台灣未來的出路，深信美國人一定會出兵支援台灣，卻不知道戰場若在台灣本島發生，將造成台灣一切化為灰燼的後果！

台灣真的不是烏克蘭，沒有縱深的地理空間，沒有防衛民生基建的能力，包括脆弱的鐵路、公路以及水電等。特別是「能源結構」，造成開戰等同必然停電的危機。現在台電燃氣，佔30%，存量約為七日，燃煤發電佔40%，這種能源結構，還敢和老共嗆聲嗎？台灣再多的飛機、飛彈、軍艦、再多的自願役軍人，只要能源中斷，台灣就搞不下去了！所以現在民進黨政府搞的加強國防，加強動員，在我們看來都是在搞自己也知道行不通的政治秀。

民進黨人對台灣人洗腦，在資訊不透明不平衡不對等的情況下，讓無知的台灣人陷入「認知作戰」的死巷而不自知。不久前台灣各地的停電，檢調單位要查？物價上漲，政府要查？現在防疫又要搞「快篩國家隊」？民進黨人嚐到行政、立法、司法、監察等全拿的甜滋滋口味，它還會放棄反中抗中的選舉民粹套路嗎？

不久前，美國參謀首長聯席會主席密利表示，「最好的防禦是由台灣人自己完成，美國可以幫助台灣，就像在烏克蘭所做的事一樣」，密利的話夠直白的，我們理應感謝他的肺腑之言。

台灣有一句俗語「草螟弄鷄公」，我們大家閉著眼睛想一下「草螟弄鷄公」的情景，真的很有意思，也很刺激。草螟把雞公逗得團團轉，也玩得很高興，最後下埸，草螟成鷄公腹中物。台灣當局要在俄烏大戰的現在進行式當中，如何回頭盡一點「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」的政治良心和道德，就知道如何避免陷入「烏克蘭陷阱」。（作者為中華戰略學會研究員）

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