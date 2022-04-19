烏克蘭國會18日在社群平台「Telegram」發出簡短專文感謝台灣，並特別提到前天在台北「我們都是烏克蘭人」的躺倒假死抗議（die-in）活動。外交部發言人歐江安今天表示，我們歡迎烏克蘭國會向我國以及人民表達感謝的貼文，真誠期盼戰爭早日平息，讓烏克蘭百姓回歸正常生活。

烏克蘭國會在「Telegram」貼文表示，從遭受俄羅斯入侵第一天開始就得到遠方的台灣的支持。他們有注意到周日在台北舉行的「我們都是烏克蘭」活動，他們很感動，烏克然戰鬥仍在持續，他們感謝來自世界各地的支持。

歐江安說，我們歡迎烏克蘭國會向我國以及人民表達感謝的貼文，也肯定烏克蘭藉由新媒體工具讓外界了解烏克蘭最新狀況與各國聲援烏克蘭情形。

歐江安指出，台灣秉持民主國家團結互助的精神，重申我國堅定支持維護烏克蘭的主權與領土完整，我們反對以武力片面改變現狀，反對暴力對待烏克蘭人民。台灣會跟理念相近國家持續合作，對烏克蘭人民提供能力所及的相關協助與物資，真誠期盼戰爭早日平息，讓烏克蘭百姓回歸正常生活。

此外，外交部援助烏克蘭活動共募集約3萬1千箱、總重量650公噸的物資，目前已經有兩百多噸捐給斯洛伐克、一百多噸捐給波蘭。外交部亞非司司長楊心怡表示，正在洽請烏克蘭周邊國家研究是否願意接受援贈物資，也正洽請主計與相關單位研議怎麼針對物資運費做規劃並尋找財源。