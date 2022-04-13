Alphabet旗下谷歌宣布今年將在美國投資95億美元增建辦公室及資料中心，比去年的70億美元投資額還高。谷歌今年除了在亞特蘭大設立新辦公室之外，也在紐約州及科羅拉多州擴充營業據點，並在美國各地興建資料中心。谷歌預期上述投資將在今年底前為美國創造至少1.2萬個全職職缺。