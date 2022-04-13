谷歌今年將在美投資95億美元 20:152022/04/13 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Alphabet旗下谷歌宣布今年將在美國投資95億美元增建辦公室及資料中心，比去年的70億美元投資額還高。谷歌今年除了在亞特蘭大設立新辦公室之外，也在紐約州及科羅拉多州擴充營業據點，並在美國各地興建資料中心。谷歌預期上述投資將在今年底前為美國創造至少1.2萬個全職職缺。 KKR擬收購資安企業Barracuda 交易價值估40億美元 示警北韓 美航母林肯號駛入朝鮮半島外海 #億美 #谷歌 #辦公室 #資料中心 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 教北韓規避制裁 美國加密貨幣專家遭判刑63個月 12:172022/04/13 國際 北京積極經略非洲 美軍將領直言：美國恐面臨危機 12:352022/04/13 兩岸 商品期貨趨勢專欄－輕原油期 短線中性偏空 04:102022/04/13 證券．權證 安倍晉三：借鏡烏克蘭 美國應表明防衛台灣決心 13:062022/04/13 國際 美因上海封城撤出部分總領館人員 日本不跟進 13:202022/04/13 國際 技嘉伺服器業務 2022續看旺 04:102022/04/13 證券．權證 Epic Games市值 衝破300億美元 04:102022/04/13 全球財經 《國際產業》美航空股財報季開鑼 投資人緊盯這件事 16:492022/04/13 財經 傳俄大內宣終極復仇計畫 聚焦分裂美國助攻川普 13:042022/04/13 國際 iKala拚2年內掛牌 首選台灣 04:102022/04/13 產業．科技 國發會籌2億美元銀彈 強化與立陶宛雙邊關係 04:102022/04/13 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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