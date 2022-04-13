受能源價格大漲影響，美國3月生產者物價指數（PPI）年增11.2％，增幅高於市場預期，並創下2010年11月有此數據以來最高，顯示通膨壓力持續高漲，連帶推升市場對於美國聯準會（Fed）5月例會升息兩碼的預期。

美國勞工部周三最新數據顯示，3月PPI月增1.4％，不僅高於2月的0.9％與市場預期的月增1.1％，增幅亦創下2009年12月以來最高。3月PPI年增率達到11.2％，高於2月的10.3％與市場預估的年增10.6％。

排除波動劇烈的食品與能源價格後，3月核心PPI月增1％，高於2月的月增0.4％與市場預期的月增0.5％。年增率方面，3月核心PPI年增9.2％，高於市場預期的年增8.4％。

此外，勞工部周二數據顯示，美國3月消費者物價指數（CPI）月增1.2％、年增8.5％，年增幅創下1981年12月以來最高，令市場預期Fed可能加快緊縮貨幣政策速度。

但扣除食品與能源的3月核心CPI月增0.3％、年增6.5％，月增幅略低於市場預期的0.5％，令部分分析師認為這可能是通膨率觸頂的訊號。