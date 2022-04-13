美國3月通膨衝上40年新高，對消費者而言代表物價變貴，錢變薄，但對於美國通膨保值儲蓄債券「I系列債券」（簡稱I Bonds）的投資人而言，則意味著殖利率上升，5月起該債券的殖利率將逼近10％。

由美國財政部發行的I系列儲蓄債券（Series I Bonds），依據美國通膨率每6個月調整一次殖利率，調整時間分別在每年5月和11月。美國勞工部12日公布的最新報告顯示，3月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，創下1981年12月以來新高紀錄。I系列債券在經過5月的調整後，殖利率將達9.6％。相較之下，美國1年期公債殖利率目前只有區區1.65％。

I系列債券在美國一直不是熱銷產品，但隨著美國通膨屢屢改寫新高，已連續6個月位在6％之上，I系列債券的人氣逐漸上升。

根據美國財政部數據顯示，過去6個月發行的I系列債券將近110億美元，相較之下，2020年與2021年同期的發行規模約在12億美元。

嘉信理財（Charles Schwab）首席固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）指出，高殖利率讓I系列債券變得非常搶手，至少在過去6個月，該債券的殖利率水準相當高。

I系列債券是美國聯邦政府擔保債券，利率包含兩個部分：財政部設定的固定利率，再加上依據過去6個月CPI水準的通膨調整利率。該債券幾乎沒有本金損失的風險，更好的是還能抗通膨。

史丹福大學胡佛研究所資深研究員勞尤（Joshua Rauh）表示，對於尋求安全和高收益的投資人而言，沒有什麼比I系列債券更好的投資。

I系列債券的固定利率自2020年5月起一直維持在0％，若美國財長葉倫決定調整固定利率，債券的報酬將更為可觀。