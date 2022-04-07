健喬（4114）受惠泌尿道及呼吸道產品銷售大幅成長，3月營收達3.39億元，創歷史次高，月增37％，年增27％，累計第一季營收9.67億元，季增5％，年成長27％。

開春以來，已連續三個月營收成長超過25％的健喬，預期今年營收、獲利可望同步再創高峰。

健喬表示，該公司不但在醫院通路站穩市場，在診所及藥局的市場滲透也陸續傳出捷報。由於診所及藥局通路經營的成功，今年3月優列扶系列及愛克痰系列藥品較去年足足成長了兩位數。

此外，海外市場的耕耘也陸續開花結果。泌尿道與呼吸道的主力商品也成功打開香港市場。呼吸道的愛克痰系列藥品及泌尿道領域的優列扶系列藥品讓香港子公司3月營收創歷史新高，較去年成長了91％。除了香港市場外，呼吸道產品也在中國大陸及泰國創造倍數的成長。綜觀3月的合併營收組成，海外市場的部分足足較去年同期成長了2.8倍，是今年3月營收保持高成長的重要原因之一。

展望未來，健喬表示，將持續購入國外藥廠的藥證，取得包含台灣以及其他東亞及東南亞的銷售權，以加速海外市場的拓展。