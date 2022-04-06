上市建商「營收王」興富發（2542）集團總裁鄭欽天去年曾喊出賺多少、配多少，而且傾向全部採現金股利發放，而去年度獲利大爆發，每股稅後盈餘達6.45元，刷新近五年新高紀錄，股利配發頗受投資人期待。而今（6）日興富發終於召開董事會，敲定股利配發案，霸氣配發現金股利4.16元，配股1.04元，合計達5.2元，激勵買單狂敲，午盤股價一度衝高到49.45元，漲幅一度突破8％。

興富發今天召開董事會，討論股利配發案，在投資人千呼萬喚中，終於拍板，擬配發現金股利4.16元，提撥61.71億元，另外盈餘轉增資配股每股達1.04元，合計達5.2元，盈餘配發率高達八成！頗為阿沙力。

依今天中午盤中價位暫時約48.75元計，現金殖利率達8.5％。

市場投資人反應熱絡，有人說「4+1，真大方！」「都回測季線了，當然要低接。」也有投資人期待「有沒機會走一波開獎行情？」