鈞興-KY(4571)、捷流閥業(4580)公布2021年財報，都再創新高。鈞興-KY 2021年營收27.37億元，年增32.51％，稅後淨利3.94億元，年增37.95％，每股稅後盈餘8.18元；捷流2021年營收23.99億元，年減0.03％，稅後淨利3.15億元，年增6.54％，每股稅後盈餘8.04元。雙方董事會分別通過配發4.5元現金股利及5.75元現金股利。

鈞興-KY指出，去年獲利創高，主要2021年美國房地產景氣復甦，帶動電動工具、園林等客戶拉貨。在產品營收占比部分，2021年電動工具、園林工具、自動化設備、工業縫紉機分別為69.28％、18.95％、4.52％及3.74％，其中，自動化設備銷售金額年成長146.40％。

鈞興-KY提高諧波減速器產品市場滲透率，佈局工業機器人、中置電機產品等高精密核心零件，已切入大陸工業機器人供應鏈，2021年工業機器人應用產品銷售金額年成長204.04％。今年來看，電動工具、園林工具等需求自3月起逐步回升，工業機器人接單出貨持續成長，目前在手訂單能見度約2～3個月。

捷流去年受惠於客戶持續投入資本支出用於增加產能，加上船舶業國際環保法規政策推動，整體產能稼動率維持高檔，帶動獲利再創高。2021年毛利率、營業利益率皆分別攀升至33.56％、18.38％的水準。