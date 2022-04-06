環球晶(6488)今日公告三月合併營收達57.3億元，月增率7.1%，年增率0.6%；第一季的合併營收為163.1億元，季增率3.5%，年增率10.1%，雖在第一季歷經日本7.4級強震、日本子公司遭遇駭客攻擊、台灣大停電與新竹科學園區的嚴重電力壓降，昆山子公司生產亦受中國封城措施阻礙，環球晶圓仍克服逆風，維持強勁的成長動能，從2020年第一季起營收季季高升，三月營收與首季營收更同時創下歷史高峰!環球晶圓對母公司中美矽晶全年的營收挹注高達近九成。

展望未來，環球晶表示，雖地緣政治及疫情變化仍帶來不確定性，但半導體市場產能短缺議題持續發酵，新興應用對於先進製程晶圓的需求持續擴大，帶動環球晶圓之長約覆蓋率增加、平均銷售價格上漲，未來營收成長樂觀可期；此外，環球晶圓也結合集團內所有技術與資源，積極去瓶頸化並最大化產能，位於義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣等各國據點的擴廠計劃順利開展，同時也積極投入化合物半導體市場，以核心技術加速開發SiC與GaN等次世代產品，厚植研發實力並開拓新藍海，以期創造新的獲利引擎、驅動新的營收動能。