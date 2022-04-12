半導體及自動化設備廠京鼎(3413)受惠全球晶圓代工廠大舉擴產，2022年3月合併營收「雙升」創11.61億元次高，帶動首季合併營收同步「雙升」、以34.1億元連5季改寫新高，表現符合預期。法人看好京鼎今年營收成長15～20％，毛利率恢復25～28％的正常區間。

京鼎股價3月初下探198元的近5月低點後止跌回升，近日受大盤疲弱影響再度回測220元支撐，今（12）日在買盤敲進下開高走高，最高上漲8.8％至241元。三大法人上周合計買超187張，昨（11）日調節賣超441張。

京鼎公布2022年3月自結合併營收11.61億元，較2月11.16億元成長4.01％、較去年同期9.33億元成長達24.43％，改寫歷史次高。累計首季合併營收34.1億元，較去年第四季33.61億元小增1.45％、較去年同期26.97億元成長達26.43％，連5季改寫新高。

京鼎先前指出，數位轉型及新興科技應用需求帶動半導體長期結構性需求提升，各國政府鼓勵建立自主半導體供應鏈，加上先進製程需要更多昂貴的新設備支持，帶動資本密集度上升，研調機構預期今年半導體前段設備支出成長率將達10～15％，使京鼎具絕佳機會。

京鼎表示，新產品持續開發引進及既有產品放量出貨，將推升今年成長動能。而中國大陸廠區設備擴產效益逐步顯現，配合竹南二廠第三季啟用，自下半年起將持續挹注成長動能。公司將全力克服全球政治情勢變化造成整體供應鏈及物流緊張，推動今年營運向上成長。

京鼎指出，目前訂單能見度已達下半年，對今年整體需求掌握度已達8成。興建中的竹南二廠預計第三季啟用，備品產能逐步開出將自下半年起挹注成長動能。而自動化設備長短料問題改善，配合3奈米產品展開驗證，配合新接客戶訂單挹注，今年成長動能同步看俏。

針對中國大陸多地近期封城防疫，法人認為，京鼎位於昆山與松江廠的產能約占80～90％，目前物流進出受影響。不過，京鼎去年底存貨高達28.65億元、存貨周轉天數達90.76天，預估目前在閉環式管理下，原物料還足夠進行生產，預估對第二季營運衝擊有限。

法人認為，京鼎受惠半導體設備需求維持強勁，使首季營收連5季創高，毛利率受惠台幣貶值可望回升至近25％，帶動稅後淨利季增達11.5％。隨著自動化設備缺料狀況改善及下半年新產能開出，看好全年營收成長15～20％、毛利率提升至近25.5％，有望賺進2股本。