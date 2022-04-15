桃園市長鄭文燦稍早最新記者會證實，位於華亞科學園區的網通廠神準(3558)昨天採檢241人，其中114人陽性確診、其中有3人為本國籍員工，今天衛生局正持續擴大採檢員工共1054人，皆為陰性，將進一步進行PCR採檢。

桃園今新增確診290例，其中最值得關注的就是，位於華亞科學園區的網通大廠神準，目前已確診人數達114人，其中有3名為本國籍，其餘皆為外國籍移工，今天衛生局持續擴大採檢員工共1054人，結果皆為陰性，目前正在做PCR採檢中，中午前大部分皆已完成採檢。

神準去年營運強悍，榮登網通股獲利王，每股大賺9.16元，股價也從3月初的114元起漲，到今日收盤的190.5元，波段漲幅達67%。神準日前也公布2月財報，前2月歸屬母公司業主淨利1.25億元，年增155%，每股純益2.56元。

神準今年營運轉機題材豐富，網通產業也將自第二季進入傳統旺季，惟此時爆發大規模移工確診，對產線、產能的衝擊程度，仍有待公司進一步說明。