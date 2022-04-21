中興國中校長李志慶，期許球員創佳績。（廖志晃攝）

中興國中棒球隊成軍25年來，戰果輝煌，去年勇奪金龍盃青少棒菁英賽亞軍，22日將代表南投縣參加謝國城LLB青少棒全國賽，出征前夕，球隊宿舍獲贈110席全新床鋪；校長李志慶期許球員，在新床安穩睡一覺，迎接翌日的挑戰。

中興棒球隊教練陳進龍表示，球隊成員多數來自信義鄉和仁愛鄉，因為學習和訓練需求，都就近住在宿舍，但球員經常反映床鋪搖搖晃晃，很難安穩睡覺，如今獲贈堅固安全的新床，希望球員白天經過辛苦的球技、體能訓練後，晚上能夠充分休息，精神體力好，站上球場就能提升戰力，在球賽中爭取佳績。

中興國、高中棒球隊的宿舍，位於縣立棒球場內，使用的床鋪已有老舊、搖晃現象，球員晚上睡覺時，感覺不僅像搖籃，還會發出金屬摩擦的尖銳聲響，讓這群多數來自異鄉的遊子一夜難眠，睡眠品質欠佳也影響隔天的學習與訓練。

李志慶表示，「大蘋果小太陽」活力平台創辦人陳圓圓，長期關心中興棒球隊的各項需求，今年初請她的謝姓友人，捐贈100多套包含棉被、涼被、床墊和枕頭的寢具；接著又號召平台成員，協助國、高中球隊宿舍110席鐵床，全部汰舊換新，21日運送到宿舍並且完成安裝。

李志慶表示，棒球是台灣國球，但是棒球隊的訓練過程和營運很不容易，感謝大蘋果小太陽活力平台的挹注義舉，也希望各界欣賞棒球同時，關心各級棒球隊的需求；他並期許球員將社會愛心化為力量，精進自己的球藝，並且兼顧學業與品德。