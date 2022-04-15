張惠妹（阿妹）「ASMR世界巡迴演唱會」今晚（15日）小巨蛋第11場，也是她打破自己7年前「烏托邦」連唱10場、小巨蛋連續舉辦最多場演唱會的歌手紀錄，阿妹感動說：「今天每一個人都很重要，因為你們陪我創下人生新紀錄，在同一個場地演出第11場。」坦言心情複雜，前幾場一度擔心自己撐不下去，「但今天開場前，知道是第11場，又覺得...可以重來嗎」，不捨今晚已是倒數第2場。

阿妹此次開唱特地為進場歌迷準備驚喜，每場發送專屬的「NO JUMPING動物口罩」，共12種款式吸引粉絲收藏；據了解，贊助廠商台灣康匠，共為所有觀眾及工作人員訂製15萬片4D口罩，事前不分日夜製作2周，每款至少淘汰4000片口罩才完美打造，工程耗大。

阿妹今年重返小巨蛋，除了堪稱「頂到天花板」等級的軟硬體設計，ASMR最大特色就在天后身上，她不僅在台上話變多了，還安排素人合唱、拉近粉絲距離，且更能適度發洩情緒，獻唱扣人心弦慢歌時數度淚灑舞台。不過阿妹這次回歸也讓歌迷更為心疼，除了遇上疫情爆發，小巨蛋防震問題更令人無奈，連日來的壓力可想而知，但如同副市長黃珊珊所言，場地問題「不是任何一位歌手的錯」，期盼天后下回再唱，能有一處讓歌手及歌迷盡興又無憂的場地。