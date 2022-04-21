近期滑冰賽事接連舉辦，台北小巨蛋冰上樂園18日卻傳出1名冰球教練確診，有民眾爆料，相關單位未向學員、家長說明，僅匡列教練的密切接觸者，且只要快篩陰就復課，無須核酸檢測（PCR）或隔離。對此，北捷稍早證實有此個案，已匡列另外11名足跡重疊的教練、3名學員，快篩皆為陰性；賽事也將正常舉行並開放觀賽。

有民眾投訴指出，冰上樂園冰球教練18日PCR陽性確診，安排居家隔離，但他15日都有上班，3間教練室教練頻繁接觸，卻僅通知與確診教練同室的人，且冰場平時遊客眾多，加上訓練選手都是未成年學生，不少人室內運動沒戴口罩，傳染風險高，且上周末和本周末都有滑冰比賽，未來恐成為防疫破口。

北捷表示，18日有接獲教練確診消息，該個案僅4月14日、15日到館授課，場館營運結束後也有清消。這次共11名教練足跡重疊，已通知另3名被授課學員，相關接觸者由場館造冊再給相關單位。 北捷指出，該名教練授課時間為平日下午4至6時、遊客較少，遊客足跡重疊將由衛生單位處理。此外，場館已要求相同教練室的教練進行快篩，結果皆為陰性，後續將持續追蹤，並配合防疫政策及相關疫調作業。

此外，目前賽事將如期舉行，並且開放民眾入場觀賽，滑冰協會也在臉書公告，為維護年紀過小無法接種疫苗的選手安全，賽事將要求工作人員、教練與裁判施打3劑疫苗，並出示確切證明，或提供20日至23日內快篩陰性才可入場。