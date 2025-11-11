彰化縣一家蛋雞場的雞蛋遭檢出殺蟲劑芬普尼殘留超標，共15萬顆雞蛋緊急下架。新莊公有市場菜販廖炯程表示，大家都以為芬普尼只有使用在農藥上，其實這是一種強效殺蟲劑，幫寵物驅除跳蚤、壁蝨的外用藥「蚤不到」裡面也有，而且還是主成分，因為能夠讓昆蟲神經系統崩潰的關係，成為熱門的環境用藥。

廖炯程昨日在臉書粉絲團表示，有粉絲詢問農藥應該是噴在蔬菜上，但雞又不吃菜，雞蛋內為何會有農藥殘留？他解釋，芬普尼並不是農藥，而是一種殺蟲劑，且使用範圍非常廣泛，包括農業界、寵物界及環境界都有。

農藥界的資深選手

廖炯程說，芬普尼最早使用在農作物上，主要用來防治玉米、水稻等作物的害蟲，而台灣雞隻吃的都是進口玉米，若這些玉米栽種時有噴灑芬普尼，一旦殘留就可能間接進口至台灣。

寵物界的蚤不到

廖炯程表示，家中有養毛小孩的民眾，應該或多或少都聽過「蚤不到」，這是一種幫助貓狗驅除跳蚤、壁蝨的外用藥，其主成分就是芬普尼，因為能夠讓昆蟲神經系統崩潰的關係，成為熱門環境用藥。

雞舍裡的除蟲神器

廖炯程說，雞舍內若有跳蚤、雞蝨、壁蝨等寄生蟲，雖然對雞隻來說不致命，但會造成雞隻心情不好，進一步影響到產蛋率，因此部分雞農很可能在環境中使用芬普尼除蟲，也有可能是附近農地噴灑時間接汙染。

廖炯程指出，芬普尼屬於「脂溶性」毒物，雞接觸到芬普尼後，毒素會躲進雞的脂肪和肝臟，再轉化進蛋黃裡面，若擔心家裡的雞蛋不安全，可以先對照批號確認，若真的有疑慮，建議暫時不要吃蛋。