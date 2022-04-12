貨櫃三雄公布第一季營收後，股價反而走弱，但亮眼的營收數據，法人認為今年航運景氣持續看好，在大陸封城遞延部分需求，且美國零售銷售增幅仍佳，存銷比仍有3成補庫存空間，而物流依舊無法順利消化港口庫存與相關吞吐量的貨櫃，即使SCFI連12跌，對於運價展望仍然樂觀。

第一季工作天數減少，但貨櫃三雄營收表現不俗，長榮(2603)第一季營收1708.16億元，年增89.9％。陽明(2609)第一季營收1067.04億元，年增71.32％；萬海(2615)第一季營收805.03億元，年增108.47％。

美西兩大港口2月吞吐量共計165.4萬TEU，年增5％，續創同期新高；上海港2月吞吐量為380.7萬TEU，年增12％，近期吞吐量依舊維持歷史高檔，法人認為，在港口的相關基礎建設緩不濟急下，既有港口吞吐量已達極限、再提升似有難度，而隨著年節後的船舶陸續到港後將再度使得大港外等待船數增加等因素，運價有望持穩回升。

近來大陸爆發疫情，繼深圳後，上海封控措施持續，進出上海卡車運輸預期有2～3成受到影響。根據過往運價走勢，通常在農曆年後會進入小淡季，並在大陸工廠陸續復工下，運價多會在3月底回升，但遇到疫情，導致運價持續走跌。

法人認為，預期上海解封後遞延貨量釋出、加上3月從亞洲出口到美洲線的船舶陸續到港，將使得塞港再度轉為嚴峻。接下來美西碼頭工會談判在即，若談判不順利，運價易漲難跌機率較高，對貨櫃三雄今年獲利看升目標不變。

長榮今天盤中跌幅近2％，陽明、萬海跌幅約1～1.5％。