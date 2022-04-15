因美國聯準會諸多官員趨向升息，市場預估5月美國利率調升機會很大，美元近期走勢也愈來愈強。15日，日圓一度又貶至近20年低點。

日圓與美元間的匯價，日圓15日一度貶破126.6，甚至來到126.62價位，創2002年5月以來新低。若以周線來看，日圓已貶約2%，且連續6周走低。

美國時間14日，紐約聯邦準備銀行行長指出，就算5月一次升息兩碼也很合理。專家學者認為，聯準會正在加快貨幣緊縮的步調。

澳洲4大銀行之一的西太平洋銀行認為，由紐約聯邦準備銀行的一番話得知，美國很快就會把利率升至既不會激勵，也不會抑制經濟成長的中性水準以上。所以，美元才會如此強勢。

另外，連跌兩日的美國公債殖利率出現反彈，也是推升美元走高的另個原因。由於美國15日是耶穌受難日假期，因此，東京15日並沒有交易美國公債。

高盛認為，過去幾周期間，日本政府僅嘴上說說，正在嚴控日圓走勢以及對經濟的影響。實際上，美元在美債息上升的同時則繼續升值。不過，萬一日圓與美元匯價貶到127至130區間時，日本政府應該才比較會出手干預。