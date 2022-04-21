韓國央行21日表示，由於能源以及原物料價格大漲，推升當地製造業用料成本，3月份PPI(生產者物價指數)繼續向上，且連3個月上漲，代表已在高檔位置的韓國消費者通膨，也正蠢蠢欲動上攻。
消費者通膨的重要參考指標PPI，韓國3月達116.46，月增1.3%。同時，年增率方面更是高達8.8%，不僅較2月8.5%來得高，同時也是連續第16個月上揚。
推升通膨的背後那隻手，想當然耳還是高油價，尤其俄烏發生衝突後，國際油價更是降不下來。另外，其它大宗物資也是價格居高不下。其中，韓國3月煤炭以及原油相關燃料價格月增15.6%，工廠製造價格也漲2.3%。
韓國3月份消費者通膨漲4.1%，增幅創10多年來最大。因此，當地央行行長提名人李昌鏞也預估，通膨這樣一直漲下去的態勢，可能還會持續個一兩年。若沒有意外，21日這位新行長將履新任期為4年。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。