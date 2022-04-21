日股21日連3天走高，科技類股表現較佳。早盤結束時，日經指數收27,547.24點，漲329.39點或1.21%。東證收1,926.9點，漲11.75點或0.61%。

分析師認為，日經走高，但日企進入財報周以及日幣頻頻走貶影響，漲幅也受到壓抑。目前，日圓升0.36%至128.335價位，但20日曾一舉貶至129.43。

同時，面對近期貶到不能再貶的日圓，除了日本政府頻頻示警外，IMF（國際貨幣基金組織）也出來發表看法，認為日本大貶是基本面所引起的，日本沒有理由改變目前全力拚經濟的施政方向。外界解讀，IMF出面相挺日本央行奉行的超寬鬆貨幣政策。

科技族群表現優異，受到同業ASML財報超乎預期，東京威力科創漲3.42%。另外，空調製造業者大金漲2.74%，索尼也漲0.96%。

其它個股中，財測超乎預估的佳能跌2.3%，化妝品製造商花王漲3.55%，三菱商事跌0.84%，伊藤忠商事也跌0.72%。