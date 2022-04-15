上海航交所今天公布最新出口集裝箱運價指數（SCFI），持續受到俄烏戰爭及大陸疫情清零的影響，本周來到4288.65點，下跌35.01點，跌幅0.82％，連續第13周下跌。三大遠洋線中，美東線連兩周反彈，美西線止跌、本周報價與上周持平。

本周遠東-美西線每FEU(標準40呎櫃)與上周持平，為7860美元。遠東-美東線每FEU(標準40呎櫃)10649美元，上揚68美元，漲幅0.64％。遠東-歐洲線每TEU(標準20呎櫃)來到6086美元，較上周下跌71美元，跌幅1.15％。遠東-地中海線運價6738美元，下跌35美元，跌幅0.52％。

近洋線方面，遠東-日本關西、遠東-日本關東每TEU(20呎櫃)分別上漲7美元、6美元，來到346美元及335美元；遠東-東南亞下跌19美元，為1035美元，遠東-韓國持平，報價340美元。

大陸官方為達到「疫情清零」，採取較為激烈的「封城」手段，對於製造業及物流帶來明顯衝擊，造成整體供應鏈出現斷鏈的現象，加上後續五一長假到來，恐怕屆時搶運狀況會發生。法人認為，一旦疫情降溫及解封，亞洲供應鏈勢必迅速供貨到歐美零售端，除了回補零售庫存，又逐漸進入感恩節及聖誕節的歐美零售備貨階段，預料下半年運價及運量都將攀升。