工業電腦廠研揚（6579）3月營收出爐，以7.9億元衝上歷史次高，年增59.5％、月增45.12％，成長力道強勁。累計首季營收達19.51億元，較去年同期增加54.09％，登上單季次高。法人預期，研揚目前在手訂單能見度高，第二季進入出貨高峰，業績有望進一步向上，挑戰新高紀錄。

受惠大客戶拉貨動能顯現，以及先前遞延出貨挹注，帶動研揚3月營收跳增，一舉改寫單月次高紀錄，僅次於去年12月的8.64億元。公司表示，歐洲、美國為兩大成長地區，客戶積極下單，目前訂單能見度已達第三季，訂單出貨比1.7倍，預期第二季出貨更強。

研揚主要產品線中，以嵌入式系統營收占比最高，去年約達25％，受惠半導體檢測設備需求強勁，以及智慧醫療、機器人相關等應用陸續導入，目前在手訂單的預定出貨數量已超過去年全年，第二、三季進入出貨高峰。

值得一提的是，研揚近年積極布局AIoT領域，提供完整軟硬體平台，並與NVIDIA、Intel等大廠合作，在智慧交通、畜牧等領域皆有合作專案導入，去年出貨年增率達150％，今年可望繳出兩倍成長佳績。

法人預估，研揚AI邊緣運算營收占比基期較低，但因應用廣泛，今年更有許多專案進入量產，業績增長幅度可望為四大產品線表現最佳。若以貢獻營收金額來看，則是嵌入式系統最為強勁。整體來看，若缺料問題未進一步惡化，全年營收兩位數成長將穩健達標。

此外，新冠疫情帶來三大商機，研揚PCR檢測設備在歐美、中國大陸客戶皆取得不少訂單，今年陸續出貨；而零接觸趨勢成形，促使賣場結帳系統加速導入自助服務，以及網路安全需求爆發，將是今年重要成長動能。