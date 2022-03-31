金管會公布保險業匯兌損益最新統計，受惠台幣貶值，壽險業2022年2月出現淨匯兌收益71億元、創近5年新高，帶動前2月出現淨匯兌收益39億元，亦為2017年統計以來首見。惟受資本市場動盪拖累，壽險業前2月獲利轉為衰退21.2％，淨值亦月減達1820億元。

金管會統計，新台幣匯率前2月貶值達1.2％，使壽險業出現1475億元匯兌收益，即使在扣除避險工具虧損973億元及換匯成本148億元後、加計提列外匯準備金315億元預備後，合計仍有淨匯兌收益39億元，為2017年公布統計數據以來首見。

其中，新台幣匯率2月貶值達0.69％，使壽險業出現930億元匯兌收益，在扣除避險工具虧損582億元及換匯成本68億元、加計提列外匯準備金209億元預備後，仍實現淨匯兌收益71億元，為2019年5月以來首見收益，且金額創2017年3月以來近5年高點。

不過，由於資本市場波動致使淨投資收益減少，壽險業前2月稅前獲利924億元、年減達249億元或21.2％，產險業則因財務投資及業務承保淨利益續增，前2月稅前獲利58億元，仍年增達18億元或45％。合計保險業前2月稅前獲利982億元、年減236億元或19.4％。

其中，壽險業2月稅前獲利273億元，較1月651億元驟減378億元或58.1％，產險業稅前獲利19億元，亦較1月39億元驟減20億元或51.3％。合計保險業2月稅前獲利292億元，較1月690億元大減398億元或57.7％。

受海外債券殖利率走揚，持有債券部位帳面價值縮水影響，壽險業截至2月底淨值2.24兆元，月減達1820億元或7.5％、年減達1083億元或4.6％。產險業淨值1577億元，仍月增6億元或0.4％、年增102億元或6.9％。合計保險業淨值2.39兆元，月減7％、年減3.9％。