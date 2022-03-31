澳洲2月職缺數量創新高 19:022022/03/31 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局公布2月企業職缺共42.3萬個，較去年11月增加7％，與去年同期相比增幅更達86％，創下歷史新高，透露勞工短缺的情形可望加速勞工薪資成長，連帶可能使澳洲央行考慮提前升息。資料顯示，2月澳洲有24％的企業釋出1個以上職缺，比重高於去年11月的21％。 英國經濟去年第四季 回到疫情前水平 鈞興捷流科際 去年獲利攀峰 #職缺 #去年 #澳洲 #職缺數量 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三陽本業獲利登頂 配息1.3元 04:102022/03/31 證券．權證 陽明新船 搶賺高運價美國線 04:102022/03/31 財經要聞 科技醫療布局發酵 浩鑫去年獲利站8年新高 09:332022/03/31 財經 開第一槍 華碩顯卡4月降價 04:102022/03/31 產業．科技 鈞興-KY營收獲利連3年飆新高 31日法說會 10:382022/03/31 財經 元宇宙、電競剛性需求支持 動力科技今年營運成長可期 20:022022/03/31 財經 《類股》鈞興-KY、捷流 去年獲利再創高 08:182022/03/31 財經 三陽去年合併營收、營業利益 均創新高 02:562022/03/31 財經 樂士今再開董事會承認去年財報 流會恐釀暫停交易 10:562022/03/31 財經 屏東洋蔥飆高價 農嘆產量減7成沒得賣 04:102022/03/31 地方新聞 《其他電子》亞翔去年每股賺1.43元 擬超額配息1.5元 10:582022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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