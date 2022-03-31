澳洲統計局公布2月企業職缺共42.3萬個，較去年11月增加7％，與去年同期相比增幅更達86％，創下歷史新高，透露勞工短缺的情形可望加速勞工薪資成長，連帶可能使澳洲央行考慮提前升息。資料顯示，2月澳洲有24％的企業釋出1個以上職缺，比重高於去年11月的21％。