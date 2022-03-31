工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)2021年第四季歸屬母公司稅後淨利1.72億元、每股盈餘（EPS）0.77元，雙創近1年半高點。全年本業轉虧為盈，惟因前年認列處分利益墊高基期，使歸屬母公司稅後淨利小降至3.21億元、每股盈餘1.43元，為近6年低點。

不過，亞翔董事會通過股利分派案，決議擬配息1.5元，超額配發股利。以30日收盤價32元計算，現金殖利率約4.47％。公司將於6月24日召開股東常會。亞翔今（31）日股價開高穩揚，上漲1.41％至32.45元，三大法人本周迄今偏多操作，合計買超454張。

亞翔2021年第四季合併營收創85.03億元次高，季增達65.57％、年增達87.62％。營業利益2.28億元，較第三季及前年同期轉盈、創近13季高點，使毛利率5.97％、營益率2.69％，優於第三季及前年同期，營益率創近11季高點。

在營收規模創高及本業轉盈帶動下，亞翔去年第四季業外收益雖季減達56％、年減達69.55％，歸屬母公司稅後淨利1.72億元，季增達3.64倍、年增達近1.48倍，每股盈餘0.77元，雙創近1年半高點。

合計亞翔2021年合併營收創237.52億元新高、年增達70.68％，營業利益2.81億元，較前年虧損1.29億元顯著轉盈。不過，因前年子公司出售關島土地、業外認列2.9億元處分利益，使歸屬母公司稅後淨利3.21億元、反年減6.26％，每股盈餘1.43元，為近6年低點。

在中國大陸工程逐漸重返正軌、台灣專案工程進入施工高峰期下，亞翔2022年2月自結合併營收18.79億元，雖因短月而月減34.89％、降至近4月低點，仍年增達47.38％。累計前2月合併營收47.65億元、年增達72.74％，為僅次於2016年的同期次高。

亞翔主要承接兩岸半導體、面板及生技廠的機電及無塵室工程案，受惠兩岸半導體產業擴大資本支出，截至去年底在手訂單達約703.22億元，公司對2022年營運展望樂觀，看好營收有機會再挑戰創高。