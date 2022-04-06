台股今（6）日開低震盪、一度挫跌近245點，隨後跌勢在金融股反攻下收斂，終場下跌103.09點、收於17522.50點，守住月線關卡。金融指數上漲1.95％、收於最高點1927.41點，創1990年4月30日以來近32年高點，多檔非金控類的金融股股價更創下近年高點。

其中，聯邦銀(2838)上漲2.32％、收於17.65元，創1998年4月底以來近24年高點，台中銀(2812)上漲2.3％、收於15.55元，創2008年4月底以來近14年高點。高雄銀(2836)上漲2.33％、收於15.4元，創2011年1月底以來近11年3個月高點。

遠東銀(2845)上漲3.66％、收於12.75元，創2013年5月中以來近8年11月高點。臺企銀(2834)上漲3.47％、收於13.4元，為2019年8月中以來近2年8個月高點。開低走高的彰銀(2801)終場上漲2.6％、收於19.7元，為2020年7月初以來1年9個月高點。

隨著美國聯準會展開升息，全球央行預計跟進重啟升息周期，近年營運備受低利環境壓力挑戰的金融族群，均看好存放利差及淨利差表現可望回升，有利銀行獲利表現。不過，投顧法人亦指出，須留意資本市場震盪加劇對銀行投資股債市的操作淨收益影響。