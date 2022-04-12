美債息升，美股周一收跌，那指也下跌，然並未影響到港股。港股上午低走，午後走在上漲區間。

周二香港恆生指數收漲110.83點或0.52%，為21319.13點。國企股(H股)升55.94點或0.78%，為7264.43點。

手遊股上漲，嗶哩嗶哩升12.8%，中手游升7.5%，飛魚科技升10.1%，指尖悅動升20.5%。中國新聞出版單位周一批准45款網路遊戲，為過去8個月首批的遊戰批准名單，政府放鬆了監管力道，讓投資人感到振奮。內地指數也在午後開始彈升。

此外相關的受益者，包括騰訊升3.6%，網易升4.2%，雖然遊戰名單沒有包括它們的產品。

油價昨晚下滑，航空股走高，中國國航升6.2%，中國東方航空升近6%，國泰升4.2%。

餐飲股上升，九毛九升9.9%，海底撈升10%，海倫司升13%。

瑞信策略師Suresh Tantia表示，未來幾天或幾周，中國將面臨挑戰，新冠病例數正在飆升，但投資人不應只關注疫情。中國最大的議題是政治鬆綁和科技管制開始減弱，科技股今天已出現彈升，預計政策將進一步放鬆。