歐美股市上周五休市，亞股周一跌多漲少，台股在權值股表現疲弱下，加權指數開低下跌45.52點、失守萬七關，跌勢在電子股一度提振下曾見收斂，惟隨後欲振乏力再度下殺，一度挫跌158.67點至16845.51點。櫃買指數相對強勢，開低後雖一度上下震盪，仍大致持穩盤上。

截至11點5分，加權指數下跌108.17點、為16896.01點，跌幅0.64％，成交量估萎縮至約2300億元。櫃買指數截至11點5分上漲0.35點、為204.66點，漲幅0.17％，早盤最高上漲1.51點至205.82點，漲幅0.74％，成交量估萎縮約590億元。

盤面各類股由生技股漲近2％領軍，貿易百貨股漲逾1％、資訊服務股漲約0.4％居次，成交量較大的半導體股維持小漲、電子股則於平盤上下小幅震盪。航運、金融、鋼鐵股齊跌逾2％，玻陶股跌約1.5％、觀光股約1.2％，表現明顯疲弱。

權值股今日全面疲弱，由金融及航運族群領跌，玉山金(2884)重挫4.5％，兆豐金(2886)、合庫金(5880)、中信金(2891)齊跌逾3％，陽明(2609)、長榮(2603)、中鋼(2002)齊跌逾2％，國泰金(2882)及富邦金(2881)分別跌逾2％及1.7％，台塑(1301)則力守平盤小跌較強。

電子權值股開低後亦欲振乏力，僅聯發科(2454)開低後翻紅上漲1.44％，隨後守穩紅盤小漲，中華電(2412)力守平盤，台積電(2330)開低後一度翻紅，隨後於平盤上下小幅震盪，開低後一度拉回平盤的鴻海(2317)跌近1％，聯電(2303)跌近1.5％表現疲弱。

投顧法人對台股近期均轉趨保守看待，指出大盤13日上漲缺口幾乎遭回補，日指標轉向下、短線均線排列再度轉空，不利多方，反彈走勢恐告一段落。近期走勢尚需時間整理，指數短線恐回探前低，靜待內外變數釐清、籌碼沉澱及日指標修正落底。

在短線技術面偏弱下，投顧法人預期近期指數將在16600～17657點區間盤整，可逢低承接盤面短多熱門標的，確實執行停損停利，建議應避開線型破線走空、高檔帶量黑K、法人減碼股，短打盤面類股輪動熱絡、產業展望正向、技術線型走多、殖利率佳及法人買超股。