周一美股主要指數全面重挫，那斯達克指數和費城半導體指數大跌超過2%。本周交易天數因假期縮短，在關鍵性的消費者物價指數（CPI)出爐前，市場氣氛趨於謹慎。聯準會的鷹派立場讓投資人預期貨幣政策將加速緊縮，美國10年期公債殖利率漲破2.79%，創下2019年1月以來的逾3年新高，向來是市場領頭羊的科技股和成長股首當其衝。利率上揚恐導致經濟增長放緩，能源、材料等周期股亦走跌。

★主要指數

道瓊指數下跌413.04點或1.19%，收在34,308.08點，盤中一度大跌448點。

標普500指數下跌75.75點或1.69%，收4,412.53點。

那斯達克指數跌299.04點或2.18%，為13,411.96點。

費城半導體指數下跌65.08點或2.09%，收在3,055.09點。

★消息

周一美國10年期公債殖利上漲6.5個基點，報2.780%，盤中一度站上2.793%，創下2019年1月來新高。市場屏息等待周二出爐的美國3月消費者物價指數（CPI）報告，以此推斷聯準會的政策路徑會有多激進。根據路透社調查，經濟學家預估美國3月CPI較去年同期上漲8.4%，較2月份的年漲7.9%進一步上揚，改寫40年最大年漲幅。美國生產者物價指數（PPI）將於周三公布。

根據芝商所（CME）FedWatch工具，投資人認為聯準會在5月會議升息50個基點的機率為85.4%。

白宮周一發出預警，稱俄烏戰爭導致能源價格飆漲，美國3月CPI指數可能異常飆高。

白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）表示，美國經濟面臨高通膨與供應鏈瓶頸，下行風險升高。

美國芝加哥聯準銀行總裁埃文斯（Charles Evans）周一發表的談話暗示其政策立場似乎由鴿派轉向鷹派，他表示5月會議升息50個基點的可能性很大，並表示他不反對到今年底聯準會基準利率升破介於2.25～2.5%的中性水準，顯示他支持在今年剩下的6次會議中，有數次需要升息2碼。

演變成持久戰的俄烏戰爭與其影響亦給市場帶來壓力。烏克蘭表示，雖然和平談判仍在進行中，但俄羅斯很快就會重新發動大規模的進攻行動。

信用評級機構標準普爾表示，俄羅斯以盧布向境外債券持有人支付到期本金與利息，而非使用美元，這已經構成選擇性外債違約，為該國一個多世紀以來首見。

周一國際油價大跌約4%，布蘭特期油價格跌破每桶100美元，中國實施嚴格的防疫封控措施不利於其原油需求前景，以及國際能源署（IEA）成員國宣布創下記錄的大規模釋油計畫。布蘭特期油終場下跌4.30美元或4.2%，報每桶98.48美元，創下3月16日來最低價。美國期油跌3.97美元或4.0%，收在每桶94.29美元。

美國4月15日周五為耶穌受難日。(2-1)