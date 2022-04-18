儘管現在美國經濟增長仍然強勁，但已有多家華爾街大行和知名資產管理公司提出警告，稱聯準會的激進措施可能將經濟推入衰退。他們表示，消費者和機構投資客戶正苦於應付高漲的通膨和可能即將到來的大舉升息。許多華爾街分析師和投資人認為聯準會處理高通膨的行動過於緩慢，為了趕上通膨，其升息動作勢必更加激進。

聯準會在3月會議升息25個基點，並一再釋出信號，透露該央行準備加重升息力道及迅速縮減其近9兆美元的資產負債表，以降低居高不下的通膨。

富國銀行財務長Mike Santomassimo上周四在財報發布後的電話法說會上表示：「我們所有客戶都感受到了通膨壓力全面爆發的影響」。摩根大通執行長Jamie Dimon上周三警告通膨持續飆升，使經濟經濟面臨高度的不確定性。高盛執行長David Solomon上周表示：「我們認為停滯性通膨（stagflation）的風險已經增加，而消費者信心指標好壞不一，這些逆流肯定會使經濟前景更為複雜」。

上個月美國公債殖利率曲線出現「倒掛」，這個現象通常被視為是經濟將陷入衰退的信號。此外，俄烏戰爭的影響仍是投資人最擔憂的事。

Greenwood Capital投資長Walter Todd表示，防禦型股票表現出色，是因為人們看到了經濟增長正面臨許多阻力。只要這些對經濟增長的擔憂持續存在，你就可以繼續看到這些股票表現相對優於大盤。

近來防禦型股票持續走高已經推升其估值。根據Refinitiv Datastream數據，公用事業股的預期本益比為21.9倍，遠高於其5年平均值（18.3倍）並創下歷史新高。必需消費品類股的預期本益比較5年均值高出約11%，醫療保健股的本溢比則高出5年均值5%。

過去防禦型股票已經證明其價值所在。根據DataTrek Research統計，過去20年間當經濟面臨不確定時，醫療保健、公用事業和必需品類股的表現通常比標普500指數高出15～20個百分點。

New York Life Investments經濟學家兼投資組合策略師Lauren Goodwin表示，最近幾周自家公司的多元資產團隊已經將投資組合轉向必需消費品、醫療保健和公用事業類股，同時減少對金融股和工業股的曝險。他表示，對聯準會將更為鷹派的預期，已經使這個經濟周期可能縮短的風險升高，並促使我們的配置加速轉向這些防禦型股票。

金融服務公司Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示，由於物價持續飆升，防禦型股票在某種程度上也可做為一種「抗通膨」的選擇。想想哪裡掌握更多的定價權，不管價格是否上漲，消費者還是得購買必需品、醫療保健產品，也得付水電費。

但也並非所有人都對經濟前景都抱持悲觀看法，有些分析師認為，如果經濟看起來仍將維持強勁，市場動能可能迅速轉向其他領域。National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，今年經濟衰退的可能性為35%，但這不是我們的基本預測情境，隨著投資人對經濟即將衰退的擔憂緩解，防禦型股票的買氣也可能隨之消退。

本周美股財報季將進入高峰期，即將發布季報的防禦型個股包括醫療保健業巨頭嬌生和必需消費品巨頭寶僑（Procter & Gamble）。投資人也將密切關注串流媒體巨頭網飛和電動車大廠特斯拉的財報。