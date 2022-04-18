4月15日全體上市公司總市值為52兆7,669.09億元，較前周五（8日）總市值減少8,589.60億元，周減幅為1.60％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：替代能源股、國境解封概念、鋼鐵股、航運股等，預期本周台股指數區間為16,700-17,400點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.3月美國核心CPI月增率僅0.3％，拜登積極主導油價下跌 ，加上去年下半年基期拉高，下半年CPI有機會回落；戰爭拖垮油價物價飛漲，拜登試圖分隔油價和戰爭衝擊。

2.外資減碼台股，但金管會主委認為台股基本面良好，「資金動能上，外資與內資都很重要」，目前內資對台股操作偏多，特別是金融類股指數創新高基本面進入升息循環，鋼鐵基本面旺季遞延到第3季。

3.Omincron病毒疫情99％是輕症，美歐各國已陸續解封回到正常生活，台灣近日確診數暴增，但防疫策略已調整成「重症清零、輕症管控」。衛福部高層表示，可以期待暑假時回國可以免隔離，等於第3季可能打開國門，解封代表觀光、旅遊、餐飲與內需產業將恢復正常營運。