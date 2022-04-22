日本3月核心消費者物價指數（CPI）寫下逾兩年來最大升幅，引發外界擔憂能源與糧食價格成本節節攀高可能會更多打擊民間購買力。

日官方22日（周五）公布，不計波動的生鮮食品價格、但涵蓋燃料等能源成本的核心CPI，在3月份比去年同期上升0.8％。自去年9月起，日本每月核心CPI皆較前一年同期增長，3月年增率創2020年1月以來最高。

此結果顯示核心CPI將愈來愈接近日銀訂立的2％目標，因去年4月手機資費調降對物價的影響，將自本月起逐漸消退。