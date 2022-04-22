日本3月核心CPI創逾兩年來最大升幅 13:032022/04/22 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本3月核心消費者物價指數（CPI）寫下逾兩年來最大升幅，引發外界擔憂能源與糧食價格成本節節攀高可能會更多打擊民間購買力。 日官方22日（周五）公布，不計波動的生鮮食品價格、但涵蓋燃料等能源成本的核心CPI，在3月份比去年同期上升0.8％。自去年9月起，日本每月核心CPI皆較前一年同期增長，3月年增率創2020年1月以來最高。 此結果顯示核心CPI將愈來愈接近日銀訂立的2％目標，因去年4月手機資費調降對物價的影響，將自本月起逐漸消退。 美元指數跨過101 創兩年新高 IMF下修台灣今年經濟成長率為3.2％ 通膨增至2.3％ #CPI #核心 #兩年 #來最大 #升幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 志強國際攜SAP 擴大海外布局 04:102022/04/19 金融．稅務 紐西蘭上季通膨創30年最高 15:132022/04/21 財經 升息壓力 債市連二周淨流出 04:102022/04/19 投資理財 《國際經濟》紐西蘭Q1通膨創30年新高 央行仍需再升息 15:102022/04/21 財經 《國際經濟》升幅2年最大 日3月核心CPI連7增 11:092022/04/22 財經 天晴太陽能發電系統 被動收入好選擇 04:102022/04/21 產業．科技 ECB官員鬆口 7月可望升息 04:102022/04/22 全球財經 房利美：美經濟難軟著陸 估明年下半衰退 04:102022/04/21 全球財經 《金融》施羅德看好5大投資亮點 永續產品納核心 09:182022/04/21 財經 國泰投信：通膨下 ETF價值浮現 04:102022/04/19 專題周報 《金融》美債殖利率走高 債市投資有撇步 10:022022/04/19 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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