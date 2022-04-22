美國總統拜登（Joe Biden）21日宣布對烏克蘭追加援助8億美元（約台幣234億元）以及各式武器，同時也禁止俄羅斯附屬船隻進入美國港口，以及啟動烏克蘭難民計畫。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，拜登在宣布新軍援前先在白宮會見了烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal），此次援助包含72 門 155 毫米榴彈砲、14萬4000發彈藥與數十架無人機。五角大廈表示，過去一周宣布的兩次軍援將足夠烏克蘭軍隊裝備五個營，自俄羅斯入侵以來，目前美已經向烏克蘭提供總額34億美元的軍事援助。

拜登說：「我們現在必須加快援助方案，幫助烏克蘭準備面對俄羅斯的攻勢。俄國的進攻在地理上會更加受限，但他們的殘暴方面可不會。」一名美國國防部官員表示，首批攜帶8億美元援助物資的航班將在未來一到兩天內離開美國，在周末結束前運抵烏克蘭。

拜登在宣布新軍援的同時還表示，將禁止所有有關俄羅斯的船隻進入美國港口，他說：「這意味著不允許任何船隻、任何懸掛俄羅斯國旗航行的船隻或由俄羅斯利益擁有或經營的船隻在美國港口停靠。」但洛杉磯港執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，俄羅斯船隻運往美國的貨物量僅不到1%。

除了軍事援助之外，美國還將向烏克蘭提供另外5億美元的經濟援助，這筆經費將用於烏克蘭政府的一般開支。此外，拜登還公布了一項名為「團結烏克蘭」的計畫，該計畫將在周一啟動，預計將接納10萬烏克蘭難民。