美股震盪加上聯準會鷹派言論持續，亞股也跟著不寧靜，上周外資對亞股依舊賣多買少，且賣壓集中在東北亞市場，保德信指出，上周多個東協市場遇到國定假日，泰國連續三天因為潑水節而休市，雙印市場上周五也雙雙休市，台韓雙雄再度成為聯準會將加速升息與縮表之下的外資提款機，上周台股遭國際資金撤出近20億美元，為亞股最悲情市場，其次是南韓股市失血11.68億美元，南亞的印度股市資金淨流出5.42億美元，印尼股市上周獲資金淨流入2.7億美元，為亞股表現最佳。

國際資金賣壓湧現，導致亞股上周也幾乎全軍覆沒，保德信表示，除了印尼延續前一周的漲勢，上周周線小漲0.34%，亞股全數收黑，跌幅較深的市場包括印度-1.86%、台股-1.62%、越南-1.58%、馬來西亞-1.14%；至於今年來亞股則是東協市場表現勝出，印尼年迄今大漲9.94%最佳，馬來西亞上漲2.94%居次，第三名泰國股市上漲1.01%，而印度雖然今年來為外資賣超第二大的亞洲股市，不過在內資撐盤之下，今年來仍維持上漲近1%表現。

台股今(18)日走勢依舊不振，指數跌破萬七關卡。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股今天僅生技、百貨等類股強勢，電子指數維持平盤，不過之前大漲一波的金融、鋼鐵、運輸族群等表現不佳，台股終場下跌105.31點，跌幅0.62%，收再16898.87點。

葉獻文指出，美國最新公布CPI數據再創40年來新高，而國際油價受到烏俄戰爭影響居高不下，除了促使聯準會緊縮加速可能性大增，近期頻頻釋出鷹派訊息，也讓市場對於未來需求面展望轉趨悲觀，進而導致台股出現大幅震盪。不過，從晶圓龍頭大廠釋出的展望與數據，可以看出台股仍有強勁基本面作為後盾，加上台股向來具有高殖利率特性，有望吸引低接買盤進場。

本周美國超級財報周將登場，本周重量級大廠包括IBM、特斯拉、ASML，而4月最後一週更有密集的科技重量級龍頭大廠將公布財報，且與台廠供應鏈有高度連動，包括蘋果、高通、AMD、英特爾、Google等，若指標廠商能釋出正向展望，有望提振近期較為疲軟的科技股走勢，進而挹注台廠相關供應鏈的支持作用。