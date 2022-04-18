在通膨狂飆與聯準會（Fed）將加速緊縮貨幣政策的空襲下，美國債市殺聲震天，今年第一季美債價格重挫5.5％，創1980年以來最差表現，本季迄今又跌超過2.4％，且鑒於升息循環才剛在初升段，美債空頭行情恐怕還有得燒。美國10年公債殖利率周一續升至2.86％，再創三年多新高。美債利率與價格呈反向連動。

10年公債殖利率上周四衝上2.81％，創2018年底以來最高，去年底時殖利率還僅1.50％。

根據統計，美國公債指數今年第一季總共大跌5.5％，寫下1980年代以來最差表現，這個月到上周四則又跌了2.4％。

殖利率上揚通常代表經濟強勁，市場之所以預期通膨將居高不下是因為解封後美國民眾將擴大觀光與休閒的支出，另一方面勞動市場為近數十年來最緊俏，讓勞工可以要求較高的薪資。這些原因正是Fed頻頻放話將加快升息，藉此推升公債殖利率的緣故。

路博邁（Neuberger Berman）全球投資等級債共同主管巴德斯（Thanos Bardas）表示，「我們才剛經歷美債史上表現最差的一季，更糟的是，美債大空頭繼續延燒。」

Fed目前的盤算是希望藉由拉升借貸成本來降低消費者需求，進而壓低通膨。現在看來至少已達成第一個目標，30年固定房貸利率上周已飆到5％，為2011年以來首見。

整體來說，美國通膨似乎有觸頂的跡象，3月消費者物價指數（CPI）雖年增8.5％，創逾40年新高，但扣除食品與能源的核心CPI僅月增0.3％，為去年9月以來最小增幅。

此外，二手車與卡車價格甚至還大跌3.8％，代表隨著消費者調整消費模式與企業克服供應鏈問題後，過去一年來推升通膨的部分因素已經開始回落。

不過，賓州共同資產管理公司基金經理人任志文（音譯）指出，「投資人已預期通膨可能在3月觸頂，而且通膨有可能在遠高於Fed的2％目標的高檔鈍化一段時間，迫使Fed不斷升息，且升息幅度高於市場預期。」