美國聯準會主席鮑爾周四（21日）釋出超鷹派訊號，表示未來不排除升息2碼，加劇美債拋售，美股22日重挫，道瓊工業指數終場下跌981點，週線收黑，這也是繼2020年10月28日以來單日美股最差表現。

22日美股重挫！道瓊工業指數終場下跌981.36點，或2.82%，收在33811.40點。標準普爾500指數下跌121.88點，或2.77%，收在4271.78點。以科技股為主的那斯達克指數下跌335.36點，或2.55%，收在12839.29點。費城半導體指數下跌68.906點，或2.25%，收在2989.830點。

鮑爾21日表示，為了對抗通膨，5月初的決策會議「可能」將利率調升50個基點（2碼），而且到年底還會有一連串的升息行動。鮑爾定調升2碼後，美國10年公債近逼3％大關，全球股市則嚇跌。

美國利率21日因鮑爾的講話而上漲。指標10年期國債殖利率22日小幅下跌至2.91%左右。