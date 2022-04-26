市場擔憂中國上海恐延長防疫封城措施，加上美國聯準會（Fed）為了對抗通膨飆漲可能加快升息，進而衝擊經濟成長與能源需求，導致國際油價25日重挫近6％至兩周低點。Fed加速貨幣緊縮亦推升美元走強、黃金承壓，金價周一跌至四周新低。

紐約西德州原油6月期貨價周一盤中大跌5.6％，每桶報96.32美元。倫敦布蘭特6月期油暴跌5.9％至100.36美元，最低觸及100.1美元，此為4月12日以來最低。黃金現貨價同日盤中下跌0.7％至每盎司1,916.17美元，稍早一度觸及1,911.8美元，此為3月29日以來最低。

外匯交易商城市指數（CityIndex）分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）認為，上海當局持續清零政策、矢言強化防疫作為，這恐怕進一步傷害原油需求。

市場預期Fed將加速升息，促使美國10年期公債殖利率直逼3％、美元接近兩年高點，避險用途的黃金吸引力大減 ，因為投資黃金沒有固定收益。