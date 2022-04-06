聯想集團董事長兼CEO楊元慶6日在聯想集團2022～2023誓師大會上表示，在剛剛過去的2021～2022財年中，聯想集團整個財年的營收有望跨越700億美元、人民幣4,500億元大關，從而達到新的里程碑。他還說，當前科技行業正處於「後疫情」和「後高速增長」所交織的雙重現實，這會是當前這輪行業週期即將開啟的新的階段。

楊元慶表示，在過去的一年內，聯想集團深入推動服務導向的智慧化轉型，為業績做出了重要貢獻。其中，新組建的SSG方案服務業務以高利潤、高增長為特點；ISG基礎設施方案業務去年實現扭虧為盈，增長遠超大市；IDG業務中的PC業務營收利潤連創新高，連續16季實現利潤率改善；智慧手機業務連續7個季度健康盈利、快速增長；聯想創投則完成了48項新投資，累計投資15家晶片設計公司，新增了三個IPO。

不過，楊元慶也指出，當前數位化、智慧化轉型的進程正在加快，而聯想把握住了由此帶來的增長機遇。但是，永無止境的高速增長是不存在的，任何企業、任何行業都有自己的發展周期。

楊元慶表示，考慮到當前這輪周期即將開啟的新的階段，聯想集團將打造技術創新、服務為導向的轉型、社會價值三個支柱，強化同一個聯想與數位化兩個基石。