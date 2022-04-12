深圳2021年GDP總量突破3兆，達3.07萬億元（人民幣，下同）、增長6.7％，成為廣東省首個GDP破3兆的城市，晉身世界第十強。

4月11日上午，深圳市七屆人大二次會議開幕，會上指出，2021年，深圳GDP總量突破3兆，達3.07兆元，增長6.7％。深圳市市長覃偉中在作《政府工作報告》時將今年的增長目標定為6％。他表示，今年將推動推出河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃，試點實施深港機制銜接的科研管理體制，改造籌集15萬平方公尺科研空間，建成深港聯合科技創新園。至此，深圳成為廣東省首個GDP破3萬億的城市，全球排名第10，經濟總量已超過170個國家和組織。

深圳市《政府工作報告》提出，要「發揮全過程創新生態鏈整體效應，建設具有全球影響力的科技和產業創新高地」。覃偉中指，深圳擬提升開放創新能力，推動出台河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃，攜手香港實施聯合政策包，試點實施深港機制銜接的科研管理體制，改造籌集15萬平方公尺科研空間，建成深港聯合科技創新園，打造開放創新先導區和國際規則對接區；提升原始創新能力，實施基礎研究十年行動計劃，持續加大基礎研究投入，力爭基礎研究佔全社會研發投入比重提高到5％以上。

除上海、北京外，深圳是內地第三個GDP突破3兆的城市，但受疫情影響，深圳去年GDP增速和增量在「北上廣深」四大一線城市中均墊底，增速也落後全大陸平均增速（8.1％）。從今年GDP增長目標來看，深圳6％的增長目標不僅高於全大陸GDP增長5.5％的目標，在一線城市中，也高於北京、上海和廣州，北京的增長目標定為5％以上，上海和廣州的增長目標均為5.5％左右。

為此，今年深圳市政府工作報告提出，力爭今年戰略新興產業增加值達到1.3兆元。到2025年深圳戰略性新興產業增加值將超過1.5兆元，佔整個GDP近40％。