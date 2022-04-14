新加坡政府14日表示，當地上季的GDP應可年增3.4%。專家學者認為，乍看之下好像不錯，但還是低於市場預估的3.8%。同時，更是遠遜於2021年第4季的6.1%。因此，當地央行再祭出緊縮政策。

此報告中，經季節性調整後，星國第1季GDP季增0.4%，也是低於預估值0.9%，以及2021年的2.3%。

新加坡所有產業，在上季的成長力度都趨緩。其中，年增6%的製造業，連2021年最後1季15.5%的一半都還不到。不過，新加坡政府樂觀指出，在全球對半導體以及相關設備的需求方興未艾，電子還有精密工程的產出還是有機會大增的。

另外，在營建業方面，年增只有1.8%，低於2021年第4季的2.9%。就絕對值的角度來觀察，第1季增幅較疫前還要低25.3%，要歸咎於勞動力大減。不過，星國營建業的季增率有2.8%，較2021年第4季衰退2.1%要好很多。

至於服務業，整體成長3.9%，低於2021年最後1季的4.4%。其中，資訊與通訊以及金融保險增加5.3%最大，但低於2021年第4季的6.6%。而其它服務業也年增3%，高於2021年第4季的1.6%。

對住宿以及餐飲業者來說，因新加坡政府決定與新冠病毒共存，被徵用當作防疫旅館的數量減少，上季與疫前2019年首季相比要減少4.3%。不過，季增率為2.9%，卻比2021年最後1季的2.6%要好。

因為GDP不如預期，新加坡央行決心再祭出緊縮政策，基本上，在不動政策匯率的升貶區間內，僅調整NEER(名目有效利率)的中間點。之後，星幣兌美元匯價升約0.5%，來到1周新高1.3552的價位。